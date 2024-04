Le indagini sull'omicidio di Raffaele Capriati: gli investigatori rintracciano la donna in macchina con lui durante l'agguato

La Squadra Mobile di Bari avrebbe rintracciato la donna che era, molto probabilmente, alla guida dell'auto nella quale, la sera di Pasquetta, era a bordo Raffaele Capriati, ucciso con almeno 4 colpi di pistola nel corso di un agguato avvenuto a Torre a Mare. Lo riporta l'Ansa.

La donna sarebbe una quasi coetanea della vittima. Raffaele Capriati, 39 anni, nipote del boss di Bari Vecchia Antonio, è stato raggiunto da tre colpi di pistola alla testa e uno alla spalla. Secondo le indagini coordinate dalla Dda, la donna, nonostante lo shock dovuto all'agguato, avrebbe composto il 118, atteso l'arrivo del personale sanitario che ha portato Capriati in ospedale, per poi svanire nel nulla a bordo della vettura.

Gli investigatori stanno analizzando i dati raccolti dalla Scientifica nel corso dei rilievi dopo l'omicidio. Non vi sono al momento conferme che l'auto in cui viaggiava Capriati sia stata sequestrata. La donna non sarebbe parente della vittima. Il movente dell'agguato è ancora da chiarire ma resterebbe in piedi l'ipotesi legata alla criminalità organizzata.