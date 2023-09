Omicidio Michele Ranieri a San Pio, fu lotta interna al clan Strisciuglio: due arresti

I Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Bari, nei confronti di un 38enne, per omicidio in concorso, porto e detenzione di arma da fuoco. In manette anche un 36enne accusato di false informazioni. La vittima fu colpita da proiettili l'11 settembre 2019