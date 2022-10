Trans uccisa a San Giorgio, a tre anni dall'omicidio arrestato un 51enne

Un uomo di 51 anni residente nel Barese è stato arrestato dalla Squadra Mobile poiché accusato dell'omicidio della 40enne transgender, uccisa il 23 settembre del 2018 e il cui corpo fu ritrovato in una stradina buia a poche decine di metri da un ex pastificio del quartiere San Giorgio, alla periferia sud di Bari.

Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato emesso dal gip del Tribunale di Bari su richiesta della locale Procura. L'arrestato ha precedenti per droga. Il cadavere fu ritrovato all'interno della propria autovettura, nella quale si era appartata con un cliente, presumibilmente per consumare un rapporto sessuale a pagamento.

Il decesso, secondo i rilievi, fu provocato da una coltellata al collo recidendo l'arteria carotidea e provocando uno shock emorragico. Le immagini rilevate dai sistemi di video sorveglianza della zona hanno consentito di accertare che la vittima, approcciata da un uomo nel luogo di abituale stazionamento serale, alla guida della propria autovettura aveva percorso alcune decine di metri e si era immessa nella stradina, seguita dalla macchina del cliente, una Fiat punto grigio metalizzata con un tender arancio posizionato sul tetto.

Dopo aver consumato il delitto, l'uomo avrebbe cercato di allontanarsi dal luogo dell'omicidio ma l'auto, presumibilmente a secco di carburante, si era fermata e, con l'aiuto di due ignare persone, era stata spinta in direzione Torre a Mare fino a farla sparire dall'inquadratura di una delle telecamere..

Approfondite indagini hanno consentito di identificare e analizzare le possibili uguaglianze tra l’autovettura del video e tutte quelle di modello e serie corrispondenti, immatricolate e circolanti in Bari e provincia, del numero di diverse migliaia. Accertamenti riguardanti la cella telefonica per verificare la compatibilità del luogo con la presenza del presunto assassino sono stati fatti dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bari.