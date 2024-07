Donna di Molfetta trovata morta in un casolare nel Trevigiano: Vincenza uccisa con due fendenti

Due fendenti, uno al collo e uno alla mandibola, che potrebbero essere stati inferti con un cacciavite, o con un coltello, non ancora ritrovato. Sarà l'autopsia a fare ulteriore chiarezza sulla morte di Vincenza Saracino, la 50enne originaria di Molfetta, trovata senza vita nella serata di mercoledì 3 luglio in un casolare disabitato tra Treviso e e Preganziol, in Veneto, dove risiedeva. Come riporta TrevisoToday, secondo la Procura di Treviso non si tratterebbe di una rapina. Sul luogo del ritrovamento del corpo è stata rinvenuta anche la spesa che la donna aveva fatto poco prima e la borsetta con una parte dei suoi effetti personali, tra cui il cellulare. Una delle ipotesi è che la 50enne possa essere caduta in una trappola, organizzata da qualcuno che voleva ucciderla, mentre faceva rientro a casa ma al momento la sua morte resta avvolta nel mistero. Non è chiaro se Vincenza sia stata uccisa nel casolare, o vi sia stata trascinata successivamente.

Di Vincenza, che a Preganziol gestiva un sexy shop con il marito, si erano perse le tracce 24 ore prima del ritrovamento, nel pomeriggio del 2 luglio, quando la donna aveva lasciato in bici il posto di lavoro. TrevisoToday ha raccolto la testimonianza di una barista della zona, che potrebbe essere stata l'ultima a vedere in vita la 50enne, che intorno alle 18.15 di martedì era passata a comprare un pacchetto di sigarette: "Mezz'ora dopo suo marito è venuto qui e mi ha chiesto se l'avevo vista - ha raccontato la donna - e io gli ho detto che si era fermata qui". Nelle ultime ore l'uomo è stato sentito due volte dagli investigatori, e non risulta al momento indagato per l'omicidio.