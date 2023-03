Omicidio a Capurso: uomo ucciso a coltellate in strada

Omicidio a Capurso, nel Barese. Un uomo è stato ucciso a coltellate, questa sera verso le 18.40, in via Casamassima: si tratta di un 29enne originario di Mola di Bari.

Secondo prime informazioni raccolte, ci sarebbero anche due feriti. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 e i carabinieri, anche con il personale della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Bari, per ricostruire la dinamica del tragico episodio. Al momento sono in corso tutte le attività per ricostruire l’accaduto, compresa l’analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona e la verifica delle prime testimonianze già raccolte dagli inquirenti.