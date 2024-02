"Soldi per iniezioni di farmaci spacciati come salvavita", ridotta condanna in appello per oncologo

E' stata ridotta in Appello a 6 anni, 4 mesi e 10 giorni, rispetto ai 9 anni in primo grado, la condanna riguardante l'oncologo Giuseppe Rizzi, 68enne ex dirigente medico dell'Istituto Tumori 'Giovanni Paolo II' di Bari. L'uomo è accusato di aver indotto alcuni pazienti, in gran parte malati terminali, a pagare per cure spacciate come salvavita, alcune delle quali sarebbero state anche disponibili come prestazioni sanitarie gratuite. Lo riporta l'Ansa.

La Corte d'Appello di Bari, aver riqualificato i reati di concussione e truffa ai danni dello Stato in truffa aggravata e abuso d'ufficio, ha anche ridotto a un anno e 11 mesi e 10 giorni la condanna (pena sospesa per 5 anni) per la moglie di Rizzi, l'avvocatessa Maria Antonietta Sancipriani, che avrebbe aiutato il marito attraverso un Caf da lei gestito. Gli imputati sono stati giudicati con il rito abbreviato. Secondo l'accusa l'oncologo,in 10 anni, avrebbe ricevuto dai suoi pazienti fino a 2,5 milioni di euro.