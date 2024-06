Ondata di calore su Bari, temperature in salita nelle prossime 48 ore: "Punte fino a 37 gradi"

Bari nella morsa del grande caldo. È in arrivo sulla città un'ondata di calore che porterà la colonnina di mercurio su punte di 37 gradi. Il Centro di Competenza Nazionale Prevenzione degli effetti del Caldo sulla Salute ha infatti emesso un bollettino che lancia l'allarme per i prossimi giorni.

Per la giornata del 20 giugno, in particolare, è indicata "l'allerta dei servizi sociali e sanitari a causa di temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili".

L'ondata di calore sarà presente già da domani, mercoledì 19 giugno: le temperature percepite toccheranno i 34 gradi. Giovedì 20 giugno, il caldo si farà più insistente: alle 8 di mattina dovrebbero registrarsi già 27 gradi, alle 14 si toccheranno punte di 35 gradi (saranno percepiti 37 gradi).