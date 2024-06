L'ondata di calore non lascia Bari, sarà un sabato da 'bollino rosso': "Allerta dei servizi sociali e sanitari"

Sarà un sabato da 'bollino rosso'. L'ondata di calore che ha colpito la città non accenna a diminuire, anzi domani 22 giugno potrebbe toccare punte ancor più elevate, con temperature percepite fino a 36 gradi. Il nuovo bollettino della Protezione Civile, che già assegnava a Bari il 'bollino arancione' per le ultime 48 ore, segnala per sabato "condizioni ad elevato rischio che persistono per 3 giorni consecutivi, allerta dei servizi sociali e sanitari".

Le colonnine di mercurio dovrebbero toccare i 30 gradi già alle 8 di mattina, sia oggi che domani. Alle 14 la temperatura dovrebbe salire fino a 33 gradi. Durante queste afose due giornate, i massimi gradi percepiti dai cittadini potrebbero raggiungere i 36 gradi.