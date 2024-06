Supplenze nelle scuole d'infanzia comunali di Bari, online il bando per l'aggiornamento delle graduatorie

Da domani, mercoledì 12 giugno, sarà in pubblicazione sul sito del Comune di Bari l’avviso pubblico relativo all’aggiornamento delle graduatorie per il conferimento di incarichi di supplenza temporanea nelle scuole d’infanzia comunali.

La compilazione delle domande potrà essere effettuata a partire dalla mezzanotte del 12 giugno ed entro e non oltre le 23.59 del 1° luglio. Scaduto il termine per l’invio delle domande, non saranno ammesse integrazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate.

"L’avviso - si legge in una nota del Comune - disciplina le modalità e i termini per procedere all’aggiornamento della posizione occupata in graduatoria da coloro che risultano già utilmente collocati nella graduatoria generale triennale o, in alternativa, nelle graduatorie già istituite per ciascun Settore/Circolo Infanzia comunale (anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025) per il conferimento di incarichi di supplenza temporanea nelle scuole d’infanzia comunali, previa valutazione degli ulteriori titoli conseguiti sino a oggi. I candidati che sono già nella graduatoria generale triennale o in una delle graduatorie di Settore/Circolo Infanzia comunale già istituite, qualora abbiano conseguito ulteriori titoli, possono aggiornare la propria posizione esclusivamente accedendo, tramite Spid o Cie, al form online che sarà disponibile sulla pagina dell’avviso e nel quale risulteranno archiviati i dati già inseriti nell’anno precedente. Si precisa che nella sezione domicilio i candidati dovranno indicare un indirizzo di posta elettronica".

I candidati che richiederanno l’aggiornamento, per l’anno scolastico 2024/2025, della propria posizione in graduatoria e che risulteranno utilmente collocati tra i primi cento posti delle graduatorie provvisorie, saranno tenuti a presentare, entro il 15 luglio, la versione cartacea dell'istanza di aggiornamento già compilata online ai fini della successiva verifica del possesso dei requisiti e dei titoli autodichiarati.

L'istanza di aggiornamento debitamente sottoscritta, unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere presentata via posta con raccomandata R.R. indirizzata al Comune di Bari - Ripartizione Politiche Educative e Giovanili –-Via Venezia, 41 oppure direttamente a mano alla Ripartizione Politiche Educative e Giovanili, via Venezia 41 e presso l’Urp della stessa Ripartizione al medesimo indirizzo, oppure via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo peg.comunebari@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre il 15 luglio.

Per informazioni e chiarimenti è possibile: contattare telefonicamente l’Urp - Ufficio Relazioni con il Pubblico nella fascia oraria 9/13 e 14/17 dal lunedì al venerdì, al numero unico 080/5772390, oppure contattare la Ripartizione Politiche Educative e Giovanili ai recapiti telefonici 080/5773825 - 080/5773828 - 080/5773812, oppure inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica hd.peg.concorsi@comune.bari.it.