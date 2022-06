Consegnate le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana: 17 baresi insigniti in Prefettura

Sono 17 - tutti di Bari e provincia - ad aver ricevuto le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana, dopo che ieri l'avevano ricevute cinque cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e ai loro familiari. La seconda giornata di consegna si è tenuta nel pomeriggio nel Salone degli specchi della Prefettura di Bari: la cerimonia ha avuto inizio con l’esibizione musicale al pianoforte dell’Inno Nazionale, insieme ad altre note composizioni, interpretate dai maestri Donato Biscione e Nicla Sciancalepore.

Il Prefetto di Bari, Antonia Bellomo, ha poi consegnato i diplomi per le onorificenze a coloro che "si sono particolarmente distinti per benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili". Il Prefetto, nel ringraziare i partecipanti, ha espresso parole di compiacimento nei confronti degli insigniti che hanno meritato l’ambita onorificenza.

Gli insigniti

Commendatore Riflesso Dott.ssa Rossana - Bari Vice Prefetto

Ufficiale Caradonna Geom. Paolo - Bari Dipendente comunale

Ufficiale De Pascalis Ing. Roberto - Bari Ingegnere libero professionista

Cavaliere Barbara Dott. Michele - Bari Medico chirurgo • manager sanitario

Cavaliere Benedetto Sig. Luca - Bari Infermiere professionale

Cavaliere Cannarile Sig. Martino Luigi - Bari Pensionato

Cavaliere Pesola Prof.Dott. Marco - Bari Pensionato

Cavaliere Scardia Rag. Cristiano - Bari Operatore Sociale

Cavaliere Caldarola Dott. Pasquale - Bitonto Dirigente Medico

Cavaliere Masciale Prof. Vito - Bitonto Docente Istituto Superiore

Cavaliere Rutigliano Dott. Francesco - Bitonto Dipendente Ufficio Scolastico Regionale

Cavaliere Tatoli Sig. Vito - Cassano delle Murge Pensionato

Cavaliere Magno Sig. Luciano - Castellana Grotte Pensionato

Cavaliere Balsamo Dott. Gianpaolo - Corato Giornalista professionista

Grande Ufficiale Salomone Dott. Massimo Donato - Noicattaro Imprenditore

Cavaliere Grieco Dott. Michele - Polignano a Mare Medico di Famiglia- AUSL BAR!

Cavaliere Poliseno Dott.ssa Antonia Triggiano - Avvocato- Giudice onorario presso il Tribunale di Bari