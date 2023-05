Due operai morti in un cantiere a Monopoli, i sindacati: "Il lavoro deve nobilitare, non uccidere"

"Anche oggi siamo di fronte all’ennesima strage sul lavoro, due operai sono deceduti in un cantiere edile a Monopoli, nel sud Barese. Non è possibile tollerare tali stragi, considerando che solo nel 2022 sono state presentate all’Inail ben 1.090 denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale". Sono queste le parole con cui Paolo Capone, Segretario Generale Ugl e Giuseppe Sanzò, Segretario Regionale Ugl Puglia, hanno commentato l’incidente sul lavoro avvenuto a Monopoli, in cui hanno perso la vita due operai mentre stavano compiendo opere di urbanizzazione. I due operai, di 61 e 57 anni, sarebbero stati schiacciati dalle macerie.

"Chiediamo alle Istituzioni nazionali e locali di intensificare i controlli sui posti di lavoro - scrivono i vertici Ugl in una nota - È fondamentale, inoltre, rafforzare la formazione e la cultura della sicurezza sul lavoro per prevenire simili eventi. Questa tragedia ci ricorda come la sicurezza sul lavoro sia una priorità assoluta, ancora lontana dall'essere garantita. In tal senso, occorre sollecitare le coscienze di tutti: bisogna fare di più per rendere i luoghi di lavoro posti sicuri, dove la vita sia tutelata al di sopra di ogni cosa. Il lavoro deve nobilitare, non uccidere".

"Siamo addolorati e sconvolti per la terribile tragedia di Monopoli, nella quale sono morti due operai edili, e siamo vicini ai loro familiari e ai colleghi - dichiara il segretario generale Filca-Cisl Bari, Luigi Sideri - I cantieri continuano ad essere uno dei luoghi di lavoro più pericolosi, con un numero inaccettabile di incidenti, con decessi e infortuni che spesso provocano danni permanenti ai lavoratori. Non finiremo mai di ripetere che è necessaria una nuova cultura della sicurezza, con progetti ad hoc a partire dalle scuole. Meno di un mese fa abbiamo celebrato la giornata internazionale della sicurezza sul lavoro. In Italia muoiono in media tre lavoratori al giorno, in edilizia uno ogni 48 ore. Il territorio di Bari purtroppo non fa eccezione: anche qui paghiamo un tributo di vite umane inaccettabile".

"Per fermare questa scia di sangue - sottolinea Sideri - bisogna puntare sulla cultura della sicurezza, avviando una Campagna preventiva nei cantieri temporanei e mobili e istituendo una nuova figura istituzionale che non abbia direttamente compiti repressivi, e che visiti i cantieri garantendo una presenza concreta e diffusa e creando così le condizioni per avviare il circolo virtuoso della sicurezza sul lavoro. Importante, infine, avviare già nelle scuole progetti formativi sull’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro".