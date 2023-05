Incidente sul lavoro in un cantiere edile di Monopoli: morti due operai di 64 e 62 anni

Sono stati travolti da un costone roccioso, mentre erano impegnati nelle loro attività tecniche. Due operai di 64 e 62 anni, Vito Germano e Cosimo Lomele, hanno perso la vita in un tragico incidente sul lavoro a Monopoli. Le due vittime originarie di Conversano, sono morte mentre si trovavano in un cantiere edile di via Lagravinese.

Sulla vicenda indaga la Polizia del Commissariato di Monopoli, intervenuta per i primi rilievi. Sul posto sono giunte anche le ambulanze del 118 ma per i due operai non c'è stato nulla da fare. In base a una prima ricostruzione, riportata da Ansa, i due operai si trovavano all'interno di uno dei vasti scavi per le condutture dell'impianto fognario di un nuovo complesso edilizio, quando un costone roccioso si è staccato e li ha travolti.

La vicenda ha colpito in particolare la comunità di Conversano, città d'origine delle due vittime: il sindaco Giuseppe Lovascio ha espresso il suo cordoglio e "la piena vicinanza ai famigliari dei nostri concittadini deceduti sul luogo di lavoro" a Monopoli " e ai loro cari.

"L'intera cittadinanza di Conversano - rimarca Lovascio - è colpita e sconvolta davanti a questa tragedia". Il sindaco ha poi ha raggiunto il luogo dell'incidente. "Siamo vicini alle famiglie - afferma - e ho avuto modo già d'incontrare qualche familiare. Quello che è accaduto è una fatalità che ci deve sempre far riflettere su quello che è il tema della sicurezza sul lavoro". Infine, il primo cittadino ha annunciato che nel giorno dei funerali, attualmente non ancora fissati, "sarà proclamato il lutto cittadino".

Ad esprimere il proprio dolore per la tragedia anche il primo cittadino di Monopoli, Angelo Annese, che ha rimarcato la "vicinanza alle famiglie delle vittime" da parte del Comune del Sudbarese.