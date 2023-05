Incidente sul lavoro in un cantiere edile di Monopoli: morti due operai di 61 e 57 anni

Tragico incidente sul lavoro a Monopoli: due operai di 61 e 57 anni, originari di Conversano, sono morti mentre si trovavano in un cantiere edile di via Lagravinese.

Al momento non è ancora chiara la dinamica dell'episodio. Sulla vicenda indaga la Polizia del Commissariato di Monopoli, intervenuta per i primi rilievi. Sul posto sono giunte anche le ambulanze del 118 ma per i due operai non c'è stato nulla da fare.