Operaio 78enne morto sul lavoro a Bari, l'incidente nel box causato da una bombola. Indagato il proprietario del locale

La Procura di Bari ha iscritto una persona nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta aperta per la morte del pensionato 78enne, avvenuta ieri mattina a Bari: l'uomo avrebbe perso la vita mentre stava compiendo alcuni lavori sull'impianto antincendio di un box condominiale in via Carri (una traversa di via Giulio Petroni, nei pressi dell'Extramurale Capruzzi). Il reato ipotizzato dai magistrati, secondo quanto riporta l'Ansa, sarebbe quello di omicidio colposo. L'indagato sarebbe il proprietario del box.

Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, l'anziano operaio sarebbe deceduto in seguito alla caduta generata dallo spostamento d'aria causato da una bombola malfunzionante che avrebbe emesso gas non infiammabile ad altissima pressione. La dinamica dell'incidente risulterebbe chiara ai magistrati, i quali infatti non avrebbero disposto l'autopsia.

Da verificare, invece, le condizioni di lavoro della vittima: la Procura starebbe indagando sulla possibilità che il pensionato operasse 'in nero'. Sarebbero al vaglio, anche per questo aspetto giudiziario, le posizioni del proprietario del box in qualità di committente degli interventi manutentivi.