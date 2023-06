Operaio accoltella due colleghi durante il turno di lavoro: bloccato e disarmato dai carabinieri

Era da poco iniziato il turno di lavoro quando, per motivi al momento ancora sconosciuti, avrebbe estratto un coltello, ferendo due colleghi. L'episodio è accaduto nel primo pomeriggio nello stabilimento di lavorazione carni Siciliani di Palo del Colle. L'uomo, un operaio 35enne di origini irachene, regolarmente presente in Italia, avrebbe colpito i due dipendenti, un 23enne barese e un 40enne indiano, anch'egli regolare in Italia, con un coltello con una lama di circa 20 centimetri, raggiungendoli rispettivamente nella parte alta della spalla, quasi alla base del collo, e al braccio. I due uomini non sarebbero comunque in gravi condizioni.

L’aggressore, all’arrivo dei carabinieri della Stazione di Palo del Colle e della Sezione Radiomobile di Modugno, dopo aver reagito e tentato di sottrarsi alla cattura, è stato disarmato e immobilizzato. Sarà arrestato per il tentato omicidio e la resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Nessun altro è stato ferito.