Si ferisce con un flessibile mentre lavora in un cantiere a Lecce: operaio bitontino in codice rosso

Un operaio di 59 anni originario di Bitonto e dipendente di un'azienda del Barese è rimasto ferito mentre lavorava in un cantiere in fase d'allestimento a Lecce, in viale Marche.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, impegnato con altri operai sulla sommità di un edificio, si è procurato una profonda ferita tra il torace e il collo mentre usava un flessibile. Trasportato al 'Vito Fazzi' di Lecce in codice rosso, il 59enne ha riportato una prognosi di 20 giorni. Sul posto, oltre a personale del 118, sono intervenute le Forze dell'Ordine e gli ispettori dello Spesal dell'Asl di Lecce.

