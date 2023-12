Incidente sul lavoro alla Bosch di Bari: operaio 45enne incastrato con una gamba in un macchinario

Un operaio di 45 anni dello stabilimento Bosch di Bari è rimasto ferito in modo grave a seguito di un incidente sul posto di lavoro avvenuto nella mattinata del 21 dicembre. Secondo le prime informazioni, il lavoratore sarebbe rimasto incastrato con una gamba in un macchinario, per poi cadere a terra.

L'uomo avrebbe riportato una frattura e la perforazione di un polmone. Sul posto sono giunti gli operatori del 118 che hanno trasportato l'uomo in ospedale, dove è attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione.