Incidente in un cantiere a Bari, operaio ferito alla gola con un flessibile: 26enne trasportato al Policlinico

Un giovane è rimasto ferito durante i lavori in un'area vicino alla Fiera dove è in corso la realizzazione di alcune palazzine residenziali

Un operaio di 26 anni è rimasto ferito durante i lavori nel cantiere dell'ex Hotel Sette Mari di Bari, non lontano dalla Fiera del Levante, dove è in corso la realizzazione di alcune palazzine residenziali. Secondo prime informazioni, il giovane stava utilizzando un flessibile quando, improvvisamente, si sarebbe impigliato alla maglia che indossava, provocandogli un taglio alla gola.

Sul posto, oltre al personale del 118 per i soccorsi, è intervenuta la Polizia. Il 26enne è stato trasportato al Policlinico di Bari e non sarebbe in pericolo di vita.