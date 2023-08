Incidente sul lavoro nel Barese: muore dopo dieci giorni operaio precipitato da lucernario

Non ce l'ha fatta l'operaio di 56 anni rimasto coinvolto lo scorso 14 agosto in un incidente sul lavoro a Capurso. L'uomo - Biagio Di Ceglie, originario di Ruvo - è deceduto dopo quasi dieci giorni di agonia al Policlinico di Bari, dove era ricoverato.

Secondo una prima ricostruzione, il 56enne era precipitato nel vuoto dopo il cedimento di un lucernario posto sul tetto di un edificio sul quale stava effettuando alcuni lavori. A dare notizia della morte di Di Ceglie è stato il sindaco di Ruvo, Pasquale Chieco, che con un post sui social ha espresso il cordoglio dell'intera comunità: "Ogni lutto porta con sé il suo carico di dolore, ma morire sul lavoro, mentre si guadagna il pane per la propria famiglia, aggiunge al dolore anche un sentimento di profonda ingiustizia". "Esprimo alla famiglia e ai colleghi il profondo cordoglio di tutta l'amministrazione comunale di Ruvo di Puglia". I funerali di Di Ceglie si sono svolti questo pomeriggio a Ruvo.

Sulla vicenda è intervenuta anche la Filca Cisl Bari, che attraverso il suo segretario, Luigi Sideri, esprime "profondo dolore" per la morte dell'operaio. "Purtroppo ancora - dichiara Sideri - raccontiamo ed esprimiamo con tristezza,cordoglio per una morte che si poteva, doveva evitare". Si tratta, ricorda la Cisl, della quarta vittima in pochi mesi in provincia di Bari.