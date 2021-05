Operazione antidroga a Bari, smantellata organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti: i nomi degli arrestati

Sono in tutto trentacinque le misure di custodia cautelare eseguite dai carabinieri questa mattina nell'ambito dell'operazione antidroga 'Astra', nel corso della quale è stata smantellata un’associazione ritenuta contigua al clan Palermiti, operante su Bari e provincia. I 35 soggetti sono indagati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, 12 anche per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.



Elenco indagati

per associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti:

(1) MARTIRADONNA Giuseppe, 34enne, detto u Scimmion;

(2) MARTIRADONNA Angelo, 26enne, detto Blott;

(3) MARTIRADONNA Emanuel, 24enne, detto Manuelino;

(4) MARTIRADONNA Michele, 29enne;

(5) CARRASSI Andrea, 29enne, detto Mamò;

(6) LOVERGINE Eugenio, 37enne;

(7) CASSANO Giacomo, 49enne;

(8) ABBATICCHIO Michele, 24enne, detto Auine;

(9) BOTTALICO Vito Ivan, 23enne, detto Fusc - Fusc;

(10) BELLANTUONO Michele, 26enne, detto Michi;

(11) GENCO Giovanni, 26enne, detto Cebab;

(12) VACCARELLI Alessandro Nicola, 30enne, detto Vaccarid;

per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti

(13) MARTIRADONNA Filippo, 55enne, detto u Scimmion;

(14) CASSANO Nicola, 23enne, detto Pappon;

(15) AXHENTI Aldo, 36enne;

(16) SCHINGARO Simone, 55enne, detto Pinuccio u Sghin;

(17) CAIZZI Edoardo, 47enne;

(18) ABBATICCHIO Giulio, 43enne;

(19) PEPE Renato, 38enne;

(20) BELVISO Vito, 46enne;

(21) BELLANTUONO Matteo, 32enne;

(22) COMES Gianvito, 30enne;

(23) SOLOPERTO Massimiliano, 47enne;

(24) BOTTA Nicola, 38enne;

(25) LOVREGLIO Paolo, 39enne;

(26) CILIBERTI Nicola, 40enne;

(27) DI PALMA Tommaso, 39enne;

(28) BALACCO Mauro, 52enne;

(29) CIRULLI Michele, 41enne;

(30) DE ZIO Alessandro, 39enne;

(31) DI CILLO Alessandro, 38enne;

(32) VESSIO Francesco, 45enne;

(33) LOPRINO Francesco, 58enne;

(34) ESPOSITO Ciro, 44enne;

(35) FLORIO Gianmarco, 41enne.