Operazione antidroga dei carabinieri: 19 arresti tra il Barese e la Bat

Operazione antidroga in corso in queste ore tra le province di Bari e Bat. Oltre 100 carabinieri del Comando Provinciale di Bari sono impegnati in un blitz che coinvolge comuni di Palo del Colle, Modugno, Bitonto, Corato, Bisceglie, Trani e Ruvo di Puglia.

I militari dell’Arma stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Bari, a conclusione di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo pugliese e condotte dalla Compagnia Carabinieri di Molfetta, nei confronti di 19 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

* Seguono aggiornamenti