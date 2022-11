Estorsioni e guardiania abusiva per 'protezione', sgominate due bande: arresti anche nel Barese

Diciassette persone sono state arrestate (anche nel Barese) in un'operazione dei Carabinieri condotta nella Bat e in altre province del Mezzogiorno come Potenza e Salerno riguardante estorsioni, danneggiamenti e furti da parte di due gruppi criminali per contendersi il controllo del territorio, cercando di imporre servizi di guardiania abusiva a titolo di protezione.

L'operazione è stata eseguita ad Andria, Minervino Murge (Bat), Montemilone (Potenza) e Poggiorsini (Bari). I particolari dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà oggi alle ore 10,30 presso il Comando Provinciale Carabinieri di Barletta-Andria-Trani.