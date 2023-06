La Polizia impegnata nelle operazioni anticrimine a Bari e provincia: 11 arresti e 19 denunce in una settimana

Undici arresti e 19 persone denunciate. È questo il bilancio dei controlli effettuati alla Polizia di Stato a Bari e nell'area metropolitana. I pattugliamenti che hanno portato all'individuazione di condotte illecite sono avvenuti nel quadro delle speciali attività di prevenzione del crimine sul territorio locale.

Complessivamente, negli ultimi 7 giorni, nell’intera area metropolitana di Bari, sono state identificate 2171 persone e sottoposti a controllo 816 veicoli.

In particolare, nella città di Bari i poliziotti hanno identificato 899 persone, fermato e controllato 293 veicoli, contestando 3 violazioni al codice della strada.Sono state denunciate in stato di libertà, a vario titolo, 8 persone. Nel corso delle operazioni, sono stati 9 gli arresti. Due persone sono state arrestate per reati in materia di 'Codice rosso', altre due per reati relativi al possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un uomo è stato tratto in arresto per evasione, 4 persone sono state arrestate in esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.

In provincia, i poliziotti dei cinque Commissariati di Pubblica Sicurezza distaccati, unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine 'Puglia Centrale', hanno identificato 1272 persone e controllato 523 veicoli. Sono stata contestate 21 infrazioni al Codice della Strada, 2 delle quali per assenza della copertura assicurativa obbligatoria. L'esito dei controlli ha portato a 2 arresti ed alla denuncia in stato di libertà di 8 persone.