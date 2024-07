Residuati bellici nel porto di Molfetta: artificieri in azione per la bonifica, recuperati 25 ordigni

Sono state completate questa mattina, nella nuova zona portuale di Molfetta, le operazioni di bonifica dopo il ritrovamento di alcuni residuati bellici.



Gli artificieri dell'Esercito, provenienti dal 11° Reggimento Genio Guastatori di Foggia, unità specialistica alle dipendenze della Brigata Pinerolo, insieme al nucleo S.D.A.I. (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Taranto, appartenente al Raggruppamento Subacquei e Incursori “Teseo Tesei” della Marina Militare, hanno recuperato e neutralizzato 25 residuati bellici della Seconda Guerra mondiale, tra cui bombe d’aereo da 30 libbre, di nazionalità inglese.

Una attività di bonifica "complessa", "inserita nel quadro dell'accordo di programma per la bonifica delle aree portuali, sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente, la Regione Puglia, l'ARPA Puglia e l'ICRAM (Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare), ha visto una stretta collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte a livello locale. Le operazioni, condotte in condizioni di massima sicurezza, viene sottolineato in una nota, "si sono concluse con successo e senza causare alcun disagio alla popolazione residente".

Tali attività di bonifica rientrano tra i compiti istituzionali dell'Esercito e della Marina Militare, che collaborano con le autorità civili locali per garantire la sicurezza del territorio.