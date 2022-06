Ordigno bellico scoperto in spiaggia a Mola di Bari: "Potenzialmente pericoloso", distrutto dopo intervento Esercito

Un ordigno bellico, rinvenuto in una spiaggia di Mola, a sud di Bari, è stato fatto brillare questa mattina dagli artificieri dell'Esercito in forza all'11° Reggimento genio guastatori, unità dipendente dalla Brigata Pinerolo. L'ordigno rinvenuto era una spoletta XXXX in pessimo stato di conservazione, ancora potenzialmente pericolosa.

L'intervento, coordinato dalla Prefettura di Bari, è durato circa due ore. Le operazioni di brillamento sono state condotte in modo da garantire la piena sicurezza per le persone e per le cose, rispettando anche il protocollo per la tutela dell'ambiente circostante alla zona di intervento.