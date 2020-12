Arriva l'ordinanza 'anti aperitivi' della Vigilia: divieto d'asporto solo per le bevande dopo le 11, negozi chiusi tutta la giornata

L'annunciata ordinanza 'anti aperitivo' della vigilia di Natale a Bari è arrivata dopo l'incontro del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutosi questa mattina. La prima stretta del 24 dicembre riguarderà le attività commerciali, che saranno costrette a chiudere per tutta la giornata, così da evitare assembramenti nei luoghi dello shopping per gli acquisti dell'ultimo minuto. Eccezione fatta per alcune categorie ("negozi di abbigliamento intimo, abbigliamento e giocattoli per bambini, librerie, profumerie, negozi di elettronica e dispositivi tecnologici" spiegano dal Comune) che invece avranno la possibilità di abbassare le saracinesche alle 13. Nessun obbligo invece per farmacie, le parafarmacie, i presidi sanitari, i punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, i tabaccai e le edicole.

Limitazioni per l'asporto di bevande e alimenti

Diversi invece i provvedimenti riguardanti gli esercenti della ristorazione, che comprendono bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie: da decreto governativo le attività dovranno essere chiuse - essendo zona rossa nazionale - ma sarà comunque consentito l'asporto, differenziato però tra bevande e alimenti. Per le prime è previsto il divieto di vendita dopo le 11 nella giornata della Vigilia, mentre per gli alimenti non è previsto un blocco dell'asporto, "purché i prodotti siano adeguatamente e integralmente confezionati e la consegna, su prenotazione, avvenga al di fuori dell’esercizio pubblico" chiariscono dal Comune. Resta inoltre confermato il divieto di stazionamento e di consumazione per strada di bevande e alimenti.

In foto: La folla in centro la Vigilia dello scorso anno