Niente 'Dolcetto o scherzetto' a Monopoli: l'ordinanza vieta le manifestazioni per Halloween

Niente Halloween a Monopoli: come già anticipato sui social ieri sera dal sindaco Angelo Annese, in giornata è stata pubblicata un'ordinanza che vieta "qualsiasi manifestazione di carattere goliardico per i festeggiamenti di Halloween su tutto il territorio comunale". Nessun evento o 'dolcetto o scherzetto' quindi, per l’intera giornata del 31 ottobre e sino alle 6 del primo novembre.

Come spiegato dal Comune, si tratta di un provvedimento d’urgenza in grado di attuare concretamente le disposizioni del Dpcm del 24 ottobre 2020, che mira a favorire un’efficace attività di controllo sul rispetto delle misure anti-Covid-19. "l fine di contenere la pandemia è necessario favorire la riduzione delle occasioni di assembramento che possono verificarsi tra i più giovani" concludono dal Comune.