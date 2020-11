Furto a Ceglie del Campo; rubati gli ori della Madonna: indagini a tutto campo

I Carabinieri indagano a Ceglie del Campo, quartiere alla periferia di Bari, per il furto di ori votivi della Madonna di Buterrito, Il parroco della chiesa di Santa Maria del Campo, accortosi dell'ammanco, si è recato dai militari per denunciare l'accaduto.

Ignoto il valore del furto poiché si tratterebbe in gran parte di oggetti non inventariati donati dai fedeli nel corso degli anni. Gli ori, secondo quanto appreso, erano custoditi in alcuni locali parrocchiali. In queste ore gli investigatori stanno ascoltando varie persone per ricostruire l'episodio che ha destato sconcerto nella comunità cegliese.