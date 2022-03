Ori di San Nicola, in uno scatto la soddisfazione degli agenti dopo il ritrovamento. La gioia della città: "Grazie"

In uno scatto tutta la soddisfazione di aver restituito qualcosa d'importante alla città: è l'immagine degli agenti della Questura di Bari con gli ori di San Nicola, recuperati questo pomeriggio dopo giorni d'intense ricerche a Japigia. Evangeliario, spilla con fiala contenente la manna e anello sono stati rinvenuti nel casolare che ha dato rifugio al 48enne tunisino Farid Hanzouti, arrestato con l'accusa di essere l'autore del colpo effettuato la notte tra il 21 e il 22 marzo scorsi nella Basilica di San Nicola a Bari.

La foto è stata pubblicata sulla bacheca Facebook del sindaco Antonio Decaro, che ha espresso la sua gioia per il recupero degli oggetti sacri: "Gli uomini della Questura di Bari hanno recuperato gli oggetti sacri sottratti dalla statua di San Nicola. Grazie da parte di tutta la città per quello che fate ogni giorno" ha commentato il primo cittadino sul social.

Padre Distante: "Nutrito sempre fiducia sul ritrovamento"

A commentare, con soddisfazione, la notizia del recupero degli ori, il rettore della Basilica, padre Giovanni Distante: "La notizia del ritrovamento degli oggetti sottratti alla Statua di San Nicola - dice - non può che riempirci di gioia. Anche se turbato per il miserevole gesto, ho sempre nutrito fiducia nel sollecito e competente lavoro delle forze dell’Ordine. È una delle tante cose di cui la nostra città può andar fiera. Ringrazio, insieme ai miei confratelli, tutti e ciascuno che hanno in vari modi manifestato concreta e amorevole solidarietà. A cominciare dal nostro Arcivescovo, i Vescovi di Puglia, i fedeli e i devoti tutti. Il valore del ritrovamento, altamente simbolico per la cittadinanza tutta, trasmette fiducia in un momento storico mondiale così difficile. Richiama le responsabilità di ciascuno e di tutti, perché Bari possa restare città felice - di pace - nel segno luminoso del suo potente Santo Patrono. Richiama inoltre una speciale attenzione verso i fratelli e le sorelle senza fissa dimora. Il nostro impegno possa aiutarli a vivere una vita umanamente dignitosa. San Nicola ci benedica e ci protegga" conclude padre Distante.