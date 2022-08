Molfetta, tra le tombe spunta un piccolo orto: dopo la video denuncia scatta l'indagine del Comune

Un piccolo orto compare nel cimitero di Molfetta, creando non poche polemiche nella comunità cittadina del nord barese. Ad accorgersi delle coltivazioni negli spazi verdi tra le tombe in via del cimitero, è stato un cittadino, che ha postato sui social un video di denuncia, diventato presto virale. Dopo che la notizia si è sparsa, le piantagioni di "pesche, zucchine, prugne e verdure" - come raccontato dall'autore all'interno del filmato - sono scomparse e i luoghi sono stati ripristinati.

L'amministrazione comunale è intervenuta sulla questione, dopo aver effettuato un sopralluogo negli scorsi giorni per assicurarsi che non ci fossero altre 'piantagioni' negli spazi del cimitero. Contestualmente è stata avviata un'indagine interna sui presunti responsabili: "Qualora, come è assai presumibile, dovesse trattarsi di un dipendente comunale nei suoi confronti si aprirà un procedimento disciplinare e verranno mosse tutte le azioni atte a salvaguardare la reputazione dell’Ente. Azioni saranno mosse anche nei confronti di chi sapeva e non ha segnalato la presenza di piante di pomodori, zucchine, verdure e finanche alberi da frutta".