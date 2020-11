Si avvicina l'ospedale covid alla Fiera del Levante: aggiudicato il bando per la realizzazione dell'opera

E' stato aggiudicato il bando con procedura telematica per la realizzazione, negli spazi della Fiera del Levante a Bari, di un ospedale provvisorio, con moduli prefabbricati, per affrontare l'emergenza covid. La struttura sarà destinata ad ospitare numerosi posti di terapia intensiva per alleviare il peso sugli ospedali pugliesi, in difficoltà per la massiccia presenza di degenti affetti da covid.

Il dirigente regionale della Sezione Protezione Civile, Mario Lerario ha comunicato che “in data odierna è stata aggiudicata la procedura telematica alla Rti Cobar-Barozzi Item Oxygen con il 12% di ribasso sul prezzo a base di gara" di circa 9,6 milioni di euro e "sono in corso gli adempimenti per l’affidamento dei lavori. Si ringrazia l’Ente Autonomo Fiera del Levante e la Nuova Fiera del Levante per il sostegno all’iniziativa e la disponibilità manifestata” conclude Lerario.

(nella foto un padiglione della Fiera del Levante - immagine di repertorio)