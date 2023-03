Radiofarmaco innovativo per diagnosi precoce di patologie intestinali: la somministrazione in Puglia è al Di Venere

La Medicina Nucleare dell’Ospedale Di Venere è la prima in Puglia a dotarsi di una innovativa metodica diagnostica per individuare precocemente determinate patologie gastroenterologiche: si tratta della scintigrafia dell’intestino con acido tauroselcolico (nome commerciale SeHCat), riferimento fondamentale per diagnosticare il malassorbimento degli acidi biliari, patologia che colpisce un numero relativamente ridotto di pazienti, ma che può essere individuata agevolmente e rapidamente solo con il metodo scintigrafico.

Attraverso il rinnovo e ampliamento dell’autorizzazione alla detenzione dei radiofarmaci compreso l’acido tauroselcolico marcato con 75Se, la Medicina Nucleare dell'Asl Bari può avvalersi di una modernissima attività diagnostica, non invasiva, a supporto e a beneficio dei gastroenterologi, specie nei casi in cui c’è bisogno di verificare l’ipotesi del malassorbimento degli acidi biliari. Fino ad ora, i pazienti erano costretti a spostarsi in altre regioni e che, al contrario, d’ora in poi, è a disposizione della utenza della provincia di Bari e dell’intero territorio regionale, anche grazie alla posizione geografica strategica dell’ospedale Di Venere.

“Si tratta di una svolta significativa per l’ampliamento della offerta assistenziale della Medicina Nucleare – commenta il direttore generale ASL Antonio Sanguedolce, - l’introduzione di questa metodica di nicchia valorizza ancora di più l’attività della Medicina nucleare che offre servizi trasversali, a supporto di diverse branche specialistiche ed è un pezzo importante del percorso dei pazienti oncologici all’interno dell'Asl”.

A spiegare nel dettaglio in cosa consiste il nuovo studio dell’intestino, è il direttore della UOC Medicina Nucleare, il dottor Domenico Rubini. “Il radiofarmaco di nuova introduzione per lo studio del malassorbimento degli acidi biliari è l’acido tauroselcolico marcato con 75Selenio – spiega il dottor Rubini – grazie al quale si può documentare con certezza e agevolmente, con immagini planari, il malassorbimento degli acidi biliari e consentire così ai gastroenterologi di prescrivere la terapia più adeguata; la metodica vanta alta sensibilità e specificità, ed è in grado di predire la risposta alla terapia”.