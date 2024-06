Sorpresa in centro a Bari: tomba antica emerge durante i lavori sui tubi del gas

Reperti archeologici emergono a Madonnella. Sono in corso in queste ore le operazioni di catalogazione delle osse contenute in una tomba ritrovata in via Cardassi a inizio settimana. Antichi resti venuti alla luce durante i lavori sulle tubature del gas condotti da Retegas.

Una volta ritrovata la tomba - nella quale al momento non sono stati trovati oggetti preziosi - il responsabile del cantiere ha allertato l'azienda ed è partita la segnalazione alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio.

I controlli degli archeologi permetteranno anche di datare i resti e la tomba, così da identificare il periodo in cui è stata realizzata. Non è il primo ritrovamento archeologico in zona: nel 2021 altre due tombe furono scoperte in via Argiro durante un cantiere di Acquedotto Pugliese.