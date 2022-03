I vestiti rubati nel Barese rivenduti a prezzi stracciati in un 'outlet' improvvisato: recuperata merce per 60mila euro

Un vero e proprio 'outlet multi-marca' allestito in un sottoscala a Casoria, in provincia di Napoli. I capi, però, erano in realtà provento di furti commessi nei megastore di due noti marchi di abbigliamento nel Barese e nel Casertano.

Come riporta Napolitoday, a scoprire 'l'outlet' degli abiti ricettati sono stati i carabinieri. In particolare, sono stati rinvenuti 1760 capi, tutti etichettati e nuovi. Uno stock di merce del valore di oltre 60mila euro, sparita dai magazzini delle due società e ricomparso in un deposito a Casoria.

(foto Napolitoday)