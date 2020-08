Sferra pugno in faccia alla figlia durante una lite in famiglia: denunciato padre a Ceglie

Le Volanti della Polizia hanno denunciato, a Bari, un 54enne padre di famiglia, accusato di lesioni personali aggravate: l'uomo, secondo una ricostruzione, sarebbe intervenuto a seguito di un violento litigio tra madre e figlia 23enne in un appartamento di Ceglie del Campo.

Intervenuto inizialmente per mettere pace tra le due donne, avrebbe perso la calma e sferrato un pugno in faccia alla figlia, procurandole un trauma cranio-fracciale. Per la ragazza, dopo le cure del 118, è scattata una prognosi di 12 giorni.