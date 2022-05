Parte il cantiere per la demolizione dell'ex Ancora sul lungomare di Palese: lavori per tre settimane

Sono cominciati questa mattina, sul lungomare di Palese, i lavori di allestimento del cantiere per la demolizione dei ruderi dell'ex ristorante 'L'Ancora'. La struttura sul mare, di proprietà del Demanio, era stata incendiata due anni fa.

Il sindaco Decaro si è recato sul posto per un sopralluogo: "I lavori - ha spiegato il primo cittadino - andranno avanti per le prossime tre settimane. Per ridurre al massimo i disagi per i residenti e per tutti i cittadini che frequentano questo tratto di spiaggia le prescrizioni della Capitaneria di Porto prevedono di limitare le attività lavorative ai primi 4 giorni di ogni settimana".

"Poi con lo Stato, il Demanio e la Capitaneria di Porto decideremo se ricostruire - ha detto il sindaco nella diretta Fb a proposito del futuro dell'area - però per ora mettiamo in sicurezza questa zona e restituiamo alla fruibilità un pezzo di costa cittadina".