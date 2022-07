Cade dalle scale con la figlia neonata in braccio, muore giovane mamma: tragedia a Palese

Tragedia nella notte nel quartiere Palese di Bari. Una giovane mamma è morta dopo essere caduta dalle scale della sua abitazione, mentre era con la figlia neonata in braccio. La donna, 34 anni, come riporta l'Ansa, è stata soccorsa dal 118, ma è deceduta durante il trasporto in ospedale.

Avrebbe battuto con violenza la testa, cadendo da una scala a chiocciola presente nell'abitazione, forse dopo essere inciampata o dopo aver avuto un malore. La bimba, di 24 giorni, sarebbe in buone condizioni, ricoverata in Neonatologia al Policlinico.