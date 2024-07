In difficoltà mentre fa il bagno, scatta il salvataggio dal lido dei vigili del fuoco: ragazzo soccorso in mare a Palese

Era entrato in acqua per fare il bagno, accedendo al mare da una spiaggia libera, nei pressi del lido dei Vigili del fuoco, a Palese Macchie. Arrivato a circa 150 metri dalla riva, però, il ragazzo si sarebbe trovato in difficoltà a causa di alcuni crampi.

A soccorrerlo è stato il bagnino in servizio nello stesso lido, aiutato da alcuni vigili del fuoco che si trovavano in quel momento in spiaggia. Il giovane è stato riportato a riva dai presenti che si sono assicurati delle sue condizioni di salute. Successivamente, il ragazzo è tornato autonomamente alla sua postazione.