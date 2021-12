Citofona con insistenza a casa dell'ex e la minaccia di morte, sul posto arriva la polizia: bloccato 33enne

Aveva suonato con insistenza al citofono dell'abitazione della ex compagna e alla porta di casa, minacciandola più volte di morte.

Sul posto però, in soccorso della donna, sono giunti gli agenti delle Volanti. E' accaduto nella tarda serata di ieri a Palese. I poliziotti, intervenuti dopo la segnalazione di una lite tra ex conviventi, hanno raccolto la denuncia della vittima e deferito l’uomo, un 33enne barese, all’Autorità Giudiziaria per il reato di minacce e maltrattamenti in famiglia.