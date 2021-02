Via i rifiuti dall'ex area mercatale a Palese, Amiu al lavoro in via Del Turco

Avviati questa mattina gli interventi di bonifica, soddisfatti i residenti: "Da tre anni non veniva ripulita, chiediamo pulizia costante in attesa della riqualificazione"

Amiu al lavoro per le operazioni di pulizia dell'ex area mercatale in via Del Turco, a Palese. Gli addetti sono intervenuti questa mattina, ma i lavori saranno suddivisi in più giorni. Soddisfatti i residenti del comitato 'Palese zona 167'.

"Erano tre anni che l'area non veniva ripulita - commentano su Fb - abbiamo chiesto all' amministrazione municipale questa prima bonifica, ma soprattutto che l'area in oggetto venga ripulita costantemente e che ci sia una calendarizzazione degli interventi da parte di Amiu, per evitare questa situazione così esasperata, in attesa della famosa riqualificazione prevista del progetto "10 li scegli tu". Oggi abbiamo seguito da vicino l' operazione insieme al presidente di municipio Vincenzo Brandi e agli operatori Amiu Puglia. Ringraziamo il Presidente Vincenzo Brandi per il suo intervento e la sua costante attenzione, ringraziamo ancora una volta Amiu Puglia e i suoi efficienti operatori e il presidente Sabino Persichella per aver preso in carico la richiesta e aver agevolato l'intero intervento".