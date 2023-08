Cadavere in mare a Palese: ritrovato il corpo senza vita di un uomo

Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato nel pomeriggio su un tratto di spiaggia sul lungomare di Palese. A lanciare l'allarme sarebbero stati alcuni passanti che avrebbero notato il cadavere. Non è nota al momento l'identità della vittima, dell'apparente età di circa 60 anni.

Sul posto è intervenuto il personale della Capitaneria di porto, che ha allertato la Polizia. Accertamenti sono in corso per risalire all'identità dell'uomo e alle cause del decesso: una delle ipotesi è che l'uomo possa essere stato colto da un improvviso malore mentre faceva il bagno.

*Ultimo aggiornamento ore 20.20