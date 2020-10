Via erbacce e rifiuti, volontari in azione a Palese: adulti e bimbi insieme per ripulire il playground di via Minervino

Volontari in azione sabato mattina a Palese: adulti e bambini si sono ritrovati in via Minervino, nella zona 167, per un intervento di pulizia del playground del quartiere e dei terreni circostanti. L'iniziativa è stata promossa dal comitato 'Palese zona 167' con la partecipazione di altre associazioni del territorio e il supporto di Amiu, con l'obiettivo - spiegano gli organizzatori - "di sensibilizzare i cittadini del quartiere alla tutela dei luoghi pubblici".

"Questa giornata - hanno commentato gli organizzatori - la vogliamo dedicare al nostro Presidente onorario Giuseppe Scaglione (prematuramente scomparso a gennaio scorso, ndr), grazie alla sua passione la zona 167 ha un bellissimo playground. Il campo a lui dedicato il giorno della sua inaugurazione, merita attenzione, cura e rispetto da parte di tutti noi, da parte delle istituzioni e soprattutto da parte dei tanti ragazzi che lo frequentano. Siamo tutti responsabili di questo piccolo gioiello".

Gallery