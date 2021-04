Spaccia cocaina in strada, beccato durante la consegna delle dosi: pusher in manette

Erano fermi in strada sul marciapiede, quando alla vista dei carabinieri hanno cercato di allontanarsi. Un atteggiamento che ha insospettito i militari che li hanno seguiti, notando che i tre si scambiavano qualcosa: così è scattato il controllo.

E' accaduto a Palo del Colle, lungo corso Vittorio Emanuele. All’esito della perquisizione, uno dei soggetti è stato trovato in possesso della somma contante di 260 euro, appena ricevuta in cambio di un involucro in plastica di colore nero con all’interno 18 confezioni in cellophane contenenti complessivamente 6,2 grammi di cocaina. I tre sono stati quindi condotti in caserma, dove il 39enne, che aveva precedentemente ceduto la sostanza in cambio del denaro, è stato arrestato e successivamente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

(foto di repertorio)