In auto armato di pistola, indossava giubbotto antiproiettile: 45enne arrestato nel Barese

Fermato in auto per un controllo stradale, trovato in posssesso di una pistola clandestina e con addosso un giubbotto antiproiettile. E' accaduto a Palo del Colle, dove i carabineiri hanno arrestato un 45enne barese, già noto per reati di droga, accusato di porto illegale di arma comune da sparo.

Bloccato nel corso di un posto di controllo, ai militari non è sfuggito un certo nervosismo manifestato dall’uomo. Sottoposto, pertanto, a perquisizione personale e veicolare il 45enne è stato trovato in possesso di una pistola cal.9, detenuta illegalmente, munita di caricatore contenente sette cartucce, e con addosso un giubbetto antiproiettile. Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. L’arrestato è stato condotto in carcere a Bari.