Beccato con la droga da spacciare: nella busta 500 dosi di cocaina, giovane pusher in manette nel Barese

Scoperto dai carabinieri mentre prelevava la droga da spacciare, nascosta sotto un masso lungo una strada alla periferia di Palo del Colle. In manette è finito un 24enne del luogo, già noto alle forze dell'ordine. I militari, impegnati in uno specifico servizio, lo hanno notato mentre, con "atteggiamento sospetti", dopo essere sceso dalla propria macchina, recuperava una busta nascosta sotto una grossa pietra. I carabinieri hanno quindi fermato il giovane, verificando che all'interno dell'involucro eranbo presenti 500 dosi di cocaina, per un peso di 195 grammi.

Il ragazzo è stato quindi arrestato e condotto in carcere a Trani dove rimarrà a disposizione dell'Autorità giudiziaria.