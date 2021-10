In bici per il centro storico con la droga da spacciare, in casa altre dosi: giovane pusher arrestato nel Barese

Un 22enne è finito ai domiciliari a Palo del Colle: il ragazzo è stato intercettato dai carabinieri mentre cedeva della droga a un altro giovane. E' stato trovato in possesso di diverse bustine di marijuana

Intercettato dai carabinieri nel centro storico di Palo del Colle, mentre scambiava qualcosa con un altro giovane. Il 22enne, già noto per spaccio, che si trovava in sella a una bici, al controllo dei militari si è mostrato molto nervoso. Nel marsupio che indossava, infatti, sono state rinvenute 5 bustine di marjuana, nonché la somma di 80 euro in vario taglio.

Data la circostanza, i militari hanno proceduto anche alla perquisizione dell'abitazione del ragazzo, poco distante dal luogo del fermo. La perquisizione ha confermato che il 22enne stesse spacciando, infatti, in casa, all’interno di una fioriera sono state rinvenute altre 18 bustine di marjuana. Sempre nella disponibilità del giovane è stato poi rinvenuto un bilancino di precisione e un telefono cellulare.

Il giovane è stato quindi dichiarato in arresto e sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nell’ambito dello stesso servizio, sono stati fermati e controllati anche diversi assuntori, successivamente segnalati alla Prefettura di Bari. In particolare sempre nella zona del centro storico, è stato sorpreso un 31enne in possesso di 4,7 gr. di marjuana, e due giovanissimi con 2,3 gr. sempre della stessa sostanza.