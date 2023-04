Pane fresco gettato nei cassonetti in via Putignani, i cittadini denunciano: "Una scena terribile, inaccettabile spreco alimentare"

Pane fresco gettato nei cassonetti Amiu a Bari. Un corposo quantitativo di cibo, imbustato ed etichettato, è stato ritrovato in un contenitore della spazzatura di via Putignani. "Stiamo ritrovando chili di pane fresco buttato fuori dal supermercato di via Putignani", segnala un lettore a BariToday.

Il video del ritrovamento è stato pubblicato anche su youtube: nelle immagini si può notare come il pane, depositato nel cassonetto della raccolta differenziata per il materiale organico, sia confezionato e in buono stato di conservazione. "Vorrei invitare i supermercati a donare tutto il cibo non venduto - scrive il lettore - prima di buttarlo a chi ne ha bisogno in qualche modo perché vedere scene del genere è davvero terribile".