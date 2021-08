Buste di rifiuti abbandonate nel parcheggio, la brutta cartolina da Pane e Pomodoro: "Qualche incivile deve sempre distinguersi"

"È normale abbandonare i rifiuti all'interno del Park and Ride creando una mini discarica a due passi dal mare?". Lo scatto, che immortala una piccola montagna di buste della spazzatura in un'aiuola, arriva da Pane e Pomodoro. La segnalazione è dell'associazione Sos Città: "Sono tantissimi i baresi per bene che differenziano e rispettano l'ambiente, ma qualche incivile si deve contraddistinguere sempre purtroppo", è l'amaro commento che accompagna le foto sulla pagina Fb dell'associazione. "C'è perfino un ombrellone rotto, ovviamente abbiamo chiesto di intervenire per far rimuovere tutto".