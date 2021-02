Pantera avvistata a Castellana, vietato recarsi in campagna. Il sindaco: "Tenete animali domestici e di allevamento al sicuro"

Le operazioni di cattura della pantera nera avvistata nei giorni scorsi nelle campagna di Castellana, nel Barese, avverranno nei prossimi giorni, e le prime attività sono già in corso per cercare di inviduare l'animale. A renderlo noto è il sindaco della cittadina, Francesco De Ruvo, che in una diretta Fb ha anche preannunciato un'ordinanza con cui vieterà di recarsi in campagna, sia per le attività agricole, che per svolgere attività sportiva. Un provvedimento necessario per tutelare l'incolumità dei cittadini ("Anche se l'animale non sembra particolarmente aggressivo, però comunque potrebbe avere delle reazioni imprevedibili", ha spiegato il sindaco), ma anche per "agevolare la cattura" che, ha precisato De Ruvo, "avverrà in maniera incruenta". L'ordinanza, ha aggiunto ancora il sindaco, prevede anche che vengano messi in sicurezza animali domestici e di allevamento. Intanto, carabinieri forestali, veterinari Asl e vigili del fuoco sarebbero già al lavoro con droni, fototrappole ed esche per procedere alla cattura dell'esemplare.