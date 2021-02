Pantera nel Barese, verifiche in corso nelle campagne di Loseto: "Ispezioni dopo alcune segnalazioni"

Verifiche sono in corso, da parte di carabinieri forestali, polizia locale e Protezione Civile, nelle campagne di Loseto, dopo segnalazioni relative a presunti avvistamenti della pantera. A darne notizia è la presidente del Municipio IV, Grazia Albergo: le ispezioni sono in corso "per verificare la solidità di alcune segnalazioni effettuate dai cittadini sulla presenza del felino nelle campagne di Loseto", scrive Albergo su Fb, aggiungendo l'invito "a mantenere la calma e a comportarsi con massima prudenza e attenzione". Le segnalazioni avrebbero riguardato la zona di campagna al confine con la parte nuova del quartiere, in direzione Adelfia-Valenzano.

(foto di repertorio da precedenti segnalazioni)